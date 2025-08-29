İstanbul'da Miras Kavgası: Şahıs, Ablası ve Eniştesinin Aracının Camını Kırdı

Esenyurt ilçesinde miras meselesi yüzünden tartışan bir şahıs, ablasının ve eniştesinin aracının camlarını çekiçle kırarak tehditler savurdu. Olay sonrası kaçan şahıs hakkında ablası polise şikayette bulundu.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir şahıs, iddiaya göre 'miras meselesi' yüzünden tartıştığı ablasıyla eniştesinin aracının camını çekiçle kırıp, ölüm tehditleri savurduktan sonra olay yerinden kaçtı.

Olay, Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, babası ölmeden dağıttığı mirası yüzünden ablasıyla ve eniştesiyle tartıştı. Tartışma sonrasında ablasının oturduğu sokağa motosikletle gelen şahıs, eniştesine ait park halindeki aracın camını çekiçle kırarak gitti. Bir süredir ablasına tehdit mesajları da attığı söylenen şahıs hakkında polise şikayetçi olduğu öğrenilirken şahsın camları kırdıktan sonra "Sizi öldüreceğim" diyerek tehditler savurduğu da öğrenildi.

"Sizi öldüreceğim" diye bağırdı

Olayın yaşandığı sokakta oturan bir vatandaş yaşananları anlatarak, "Babası vefat etmeden hakkınızı vereyim demiş. Şahısta kabul etmemiş. Kardeşinin arabasının camlarını kırdı. Böyle bir olay yaşandı. Kardeş, kız kardeşine bir şey bırakmak istemiyor. Bütün malı o istiyor. Sonra da böyle bir kavga oluştu. Ben bir kez gördüm başka da görmedim. Motorun levyesiyle kırdı. Motorla gelip dönüyor. Cama vurup camların ikisini de kırıp gidiyor" dedi.

Olay yerinden bir diğer vatandaş ise "Geldi arabaya vurdu, çekici içine atıp kaçtı. Çekiçle vurdu. 'Ben sizi öldüreceğim, sizi sağ bırakmayacağım diye bağırıyor" diye konuştu. - İSTANBUL

