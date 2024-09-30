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İstanbul'da 'Kuyu-30' Operasyonu: 23 Şüpheli Yakalandı

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İstanbul'da gerçekleştirilen 'Kuyu-30' operasyonlarında, organize suç örgütü üyesi 23 kişi yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonların çeşitli suçlar işleyen şüphelilere yönelik yapıldığını açıkladı.

İstanbul'da düzenlenen "Kuyu-30" operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Kuyu-30" operasyonunda iş yerlerini kurşunlayan organize suç örgütü üyesi 23 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Sultangazi, Eyüpsultan, Bakırköy, Bağcılar ve Ataşehir ilçelerinde düzenlenen "Kuyu-30" operasyonlarında kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, iş yeri kurşunlanması, ikamet kurşunlanması, rüşvet, tehdit, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarını işledikleri tespit edilen 23 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Şüphelilerin, söz konusu ilçelerde farklı tarihlerde silahlı çatışmada olay yerinde bulunan bir şahsın yaralanması ve bir şahsın öldürülmesi, rüşvet, iş yerine silahlı saldırı ve iş yerine el bombalı saldırı gibi eylemlerde bulundukları tespit edildi.

Operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 3 çelik yelek ve muhtelif miktarda esrar ve metamfetamin ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, "Halkımızın desteğiyle organize suç örgütlerinin kökünü kazıyacağız. Sokaklarımızda barınamayacaklar. Hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim edeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da 'Kuyu-30' Operasyonu: 23 Şüpheli Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA EMRE KÜRKÇÜ - 3.Sayfa

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