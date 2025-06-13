İstanbul'da Kontrolden Çıkan Motosiklet Yemek Yiyenlere Daldı
Gaziosmanpaşa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, dışarıda yemek yiyenlerin arasına dalarak tehlikeli bir kaza yarattı. Olayın anları güvenlik kamerasına yansıdı, ancak kazada yaralanan olmadı.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da, kontrolden çıkan motosiklet yemek yiyenlerin arasına daldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa 500 Evler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, o sırada dışarıda yemek yiyenleri arasına daldı. Kazada yaralanan olmazken kaza ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa