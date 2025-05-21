İstanbul'da Kız Çocuğunu Kaçırmaya Çalışan Zanlı Tutuklandı

İstanbul'da Kız Çocuğunu Kaçırmaya Çalışan Zanlı Tutuklandı
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İstanbul Arnavutköy'de bir baba, kız çocuğunu kaçırmaya çalışan zanlıyı yakalayarak polise teslim etti. Olay sonrası baba, kızının yaşadığı korkuyu ve zanlının ceza almasını istediğini ifade etti.

İstanbul Arnavutköy'de bir şahıs, bir kız çocuğunu kaçırmaya çalışırken çocuğun babası tarafından yakalanarak polise teslim edilmiş ve tutuklanmıştı. Baba, o gün yaşananları anlattı.

Olay, Arnavutköy'de geçtiğimiz gün akşam saatlerinde gerçekleşti. Küçük bir kız çocuğu babası otomobiliyle ilgilenirken yoldan geçen biri tarafından kaçırılmaya çalışılmış, o anda kızının yanındaki yabancıyı fark eden babası tarafından kurtarılmıştı. Polise yapılan şikayet üzerine gözaltına alınan zanlı M.S.O. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Kızım dışarıya çıkmaya korkar oldu"

Olay günü kızının yanında bulunan ve zanlıyı yakalayarak polise teslim eden baba Ali B., "Kızım şaşırarak geri çevirmeye başladı ben onu kurtardım elimle tutarken bacağıma sarılarak eve gitmek istedi. Şahıs aracın diğer tarafından dolanıp tekrar kızımı almaya çalışıyordu. 'Bu benim yeğenim' diye bağırarak uzaklaşmaya çalıştı. Olay yaklaşık 10 saniye içerisinde gerçekleşti. Kızım bundan çok etkilendi benimle parka bile gelmiyor. 'Baba sen git, ben annemle geleceğim' diyor, pencereden bile bakmıyor. (Zanlının) Çok uzun süre ceza almasını istiyor, dışarıda dolaşmasını istemiyorum. Bugün benim canım yanmadı ama başka birinin de canının yanmasını istemiyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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