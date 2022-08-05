KOM'dan tarihi eser kaçakçılarına operasyon! Yüzlerce sikke ele geçirildi İstanbul'da kargo paketinde tarihi eser niteliği taşıyan 1073 sikke ele geçirildi. Öte yandan gözaltına alınan bir şüpheli için adli kontrol hükümlerinin uygulandığı bilgisi edinildi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kargo firmasının Küçükçekmece'deki şubesine bırakılan pakette tarihi eser bulunabileceği istihbaratı üzerine inceleme başlattı. 1073 SİKKE ELE GEÇİRİLDİ 2 Ağustos'ta yapılan çalışma kapsamında kargo şubesine giden ekipler tarafından incelenen pakette filtre kahve makinesine gizlenmiş 1073 sikke ele geçirildi. Sikkelerin Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olabileceği ve tarihi eser niteliği taşıdığı belirlendi. ESERLER MÜZE MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİ Gözaltına alınan şüpheli hakkında çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol hükümlerinin uygulandığı öğrenildi. Sikkelerin incelenmek üzere müze müdürlüklerine teslim edildiği bildirildi. 3. Sayfa AA / Uğur İslamoğlu Küçükçekmece İstanbul 3. Sayfa Güncel Haberler

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