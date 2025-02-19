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İstanbul'da Kar Yağışı Trafiği Felç Etti
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İstanbul'da aniden bastıran kar yağışı nedeniyle Cevizlibağ'da trafik yoğunluğu yaşandı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul'da aniden bastıran kar yağışı nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Cevizlibağ'da yoğunluk nedeniyle araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı saat 16.00 sıralarında şiddetini arttırdı. Bir çok ilçe beyaza bürünürken, trafik kar yağışı nedeniyle durma noktasına geldi. Cevizlibağ'da da trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların güçlükle ilerlediği görülürken, Cevizlibağ'daki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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