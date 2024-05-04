Bakan Yerlikaya'dan Fatih'teki gaspçıyla ilgili açıklama: Gereği yapıldı

İstanbul Fatih'te kaldırımda yürüyen kadına kafa ve yumruk atarak çantasını gasp eden saldırganla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "Gereği yapıldı. Şahıs çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Suç odaklarına, halkımızın huzurunu bozanlara göz açtırmayacağız." dedi.

GENÇ KADIN ALDIĞI DARBELERE DAHA FAZLA DAYANAMADI

Olay, 1 Mayıs gece 03.00 sıralarında Fatih Katip Kasım mahallesinde meydana geldi. Muzaffer Karaaslan isimli şüpheli, evine gitmek için yürüyen Yıldız Haydarova'nın yanına yaklaşıp çantasını çalmaya çalıştı. Çantasını kaptırmamak için direnen Haydarova'ya, Karaaslan tekme, yumruk ve kafa attı. Saldırgan aldığı darbelerin etkisiyle sarsılan kadının çantasını alıp kaçtı.

OLAN BİTENE MÜDAHALE ETMEDEN İZLEDİLER

Haydarova, yaşadıkları karşısında şoka girerek koşmaya başladı. Saldırının ilk anından beri orada olan ve durumu fark eden otomobil sürücüleri ise sadece izlemekle yetindi.

BAKAN YERLİKAYA: GEREĞİ YAPILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şahsın polis ekipleri tarafından yakalandıktan sonra tutuklandığını belirten Bakan Yerlikaya şunları söyledi: "Gereği yapıldı. Fatih'te Y.H. adlı kadını darp ederek çantasının gasp eden M.K., Emniyet güçlerimiz tarafından yakalandı. Şahıs çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Suç odaklarına, halkımızın huzurunu bozanlara göz açtırmayacağız."