Kabataş metro inşaatındaki göçükle ilgili iki tutuklama

İstanbul Beyoğlu'nda devam eden metro inşaatında iskelenin devrilmesi sonucu bir işçinin hayatını kaybettiği 3 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca atanan uzman bilirkişi tarafından hazırlanan 16 Ekim 2025 tarihli kusur raporuna göre, meydana gelen kazanın oluşumunda taşeron firma BMA Enerji Mühendislik İnşaat Sanayi ve Limited Şirketi sahibi ve yetkilisi B.Ç. ile aynı şirkette şantiye şefi olarak görev yapan O.Ç.'nin asli kusurlu olduğu belirlendi. Kazada hayatını kaybeden Selahattin Erdoğan ve yaralanan 4 kişinin ise tali kusurlu oldukları tespit edildi.

ŞANTİYE ŞEFİ VE ŞİRKET SAHİBİ TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Yürütülen soruşturma kapsamında taşeron firma BMA Enerji Mühendislik İnşaat Sanayi ve Limited Şirketi sahibi B.Ç. ile aynı şirketin şantiye şefi O.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüpheliler 'Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma' suçundan tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.