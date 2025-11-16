Haberler

Kabataş metro inşaatındaki göçükle ilgili iki tutuklama

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Kabataş metro inşaatındaki göçükle ilgili iki tutuklama Haber Videosunu İzle
Kabataş metro inşaatındaki göçükle ilgili iki tutuklama
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Beyoğlu'nda metro inşaatındaki çalışma sırasında iskelenin devrilmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturmada iki kişi tutuklandı.

  • Kabataş metro inşaatında iskelenin devrilmesi sonucu bir işçi öldü ve üç işçi yaralandı.
  • Bilirkişi raporuna göre kazada taşeron firma sahibi B.Ç. ve şantiye şefi O.Ç. asli kusurlu bulundu.
  • B.Ç. ve O.Ç. 'Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma' suçundan tutuklandı.

İstanbul Beyoğlu'nda devam eden metro inşaatında iskelenin devrilmesi sonucu bir işçinin hayatını kaybettiği 3 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kabataş metro inşaatındaki göçükle ilgili iki tutuklama

BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca atanan uzman bilirkişi tarafından hazırlanan 16 Ekim 2025 tarihli kusur raporuna göre, meydana gelen kazanın oluşumunda taşeron firma BMA Enerji Mühendislik İnşaat Sanayi ve Limited Şirketi sahibi ve yetkilisi B.Ç. ile aynı şirkette şantiye şefi olarak görev yapan O.Ç.'nin asli kusurlu olduğu belirlendi. Kazada hayatını kaybeden Selahattin Erdoğan ve yaralanan 4 kişinin ise tali kusurlu oldukları tespit edildi.

Kabataş metro inşaatındaki göçükle ilgili iki tutuklama

ŞANTİYE ŞEFİ VE ŞİRKET SAHİBİ TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Yürütülen soruşturma kapsamında taşeron firma BMA Enerji Mühendislik İnşaat Sanayi ve Limited Şirketi sahibi B.Ç. ile aynı şirketin şantiye şefi O.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüpheliler 'Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma' suçundan tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

Turan Yiğittekin
Haberler.com / 3-sayfa
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 çocuğunu katleden cani, eşine 'Çocuklar kara toprak oldu' yazılı mesaj atmış

3 evladının canına kıydıktan sonra eşine gönderdiği mesaj kan dondurdu
Mayoyla sahaya atlamıştı! Kinsey Wolanski'nin yeni mesleği şaşırttı

Mayoyla sahaya atlamıştı! Yeni mesleği şaşırttı
Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı

Belediye başkanının kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı
İran'da nükleer çıkmazı! Gerekçesini de açıkladı

İran'da nükleer çıkmazı! Gerekçesini de açıkladı
3 çocuğunu katleden cani, eşine 'Çocuklar kara toprak oldu' yazılı mesaj atmış

3 evladının canına kıydıktan sonra eşine gönderdiği mesaj kan dondurdu
Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti

Tabelayı değiştirmekten bıkan ABB çözümü bakın nasıl buldu
Zap Suyu'na düşen pikaptaki 2 kişi hayatını kaybetti

Uçurumdan Zap Suyu'na düştüler: Ölü ve yaralılar var
Ağrısının nedenini böbrek taşı sandı, gerçek bambaşka çıktı

Ağrısının nedenini böbrek taşı sandı, gerçek bambaşka çıktı
Fatih Erbakan'ın seçim vaadi kongreye damga vurdu

Fatih Erbakan'ın seçim vaadi kongreye damga vurdu
Eski eşini yaralayıp, ilişkisi olduğunu iddia ettiği arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı

Eski eşini dövüp, arkadaşını herkesin gözü önünde hunharca katletti
Fenerbahçe'ye kötü haber: Aynı mevkiden 3 oyuncu Avrupa maçında yok

Tedesco düşünceli! Aynı mevkiden 3 isim zorlu maçta yok
ABD polisi tarafından vurulan Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi

ABD polisinin vurduğu Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi
Real Madrid'in yıldızından Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle

Real Madrid'in yıldızından Galatasaraylıları heyecanlandıran hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.