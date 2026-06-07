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Abdullah Kiğılı'nın Fenerbahçe seçiminde kime oy verdiği ortaya çıktı

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Fenerbahçe Kulübü başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alan Mahmut Uslu, eski yönetici Abdullah Kiğılı'nın kendilerini desteklediğini açıkladı. Uslu, genel kurulda 'Şampiyon olacağız, hep beraber olacağız' dedi.

Fenerbahçe Kulübü başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alan Mahmut Uslu, eski yöneticilerden Abdullah Kiğılı'nın kendilerini desteklediğini söyledi.

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Uslu, Chobani Stadı'nın yanında yer alan eski Kenan Evren Lisesi'nin arsasında düzenlenen sarı-lacivertli kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Genel kurula çok yoğun bir ilgi olduğunu belirten Mahmut Uslu, "Şampiyon olacağız. En önemli şey, hep beraber olacağız." dedi.

"BİZE OY ATACAĞINI SÖYLEDİ"

Sarı-lacivertli kulüpte uzun yıllar yöneticilik yapan Abdullah Kiğılı'nın bir süre önce diğer aday Hakan Safi'yi desteklediğine yönelik açıklamalarının hatırlatılması üzerine Uslu, "15-20 gün evveldi. Bir hafta önce beni aradı. Yıllarca beraber çalıştığımız bir abimiz. Geldi ve oyunu bize atacağını söyledi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Süha Gür
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