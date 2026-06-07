Aziz Yıldırım ve Hakan Safi yönetimleri arasında tartışma çıktı

Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme işlemi tamamlandı.

OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ

Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılan oy verme işlemi, saat 10.00'da başlayıp saat 17.00'de sona erdi. Kongrede başkan adaylarından Hakan Safi için beyaz, Aziz Yıldırım için de sarı pusula kullanıldı.

İKİ TARAF ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Sarı-lacivertlilerde oy sayımı işlemine geçilirken, iki başkan adayının yönetimleri arasında gerginlik yaşandı. Sandıklarda gözlemci kalıp kalmamasına ilişkin Aziz Yıldırım ve Hakan Safi yöneticileri arasında tartışma çıktı. Aziz Yıldırım tarafı temsilci bulunmasını istemezken, Hakan Safi tarafı gözlemcilerin bulunmasını istedi!