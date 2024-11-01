İBB aracı kontrolden çıkarak 8 araca çarptı: 5 yaralı

Kaza saat 09.00 sıralarında Bayrampaşa'da Şehir Parkı Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSTAÇ tankeri, yokuştan inerken bir anda kaymaya başladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği solüsyon dolu tanker aşağı doğru kayarken, hem park halindeki hem de trafikteki bazı araçları ezdi. Tanker, yol kenarında çarptığı park halindeki aracı savurduktan sonra devrildi. Bu sırada oradan geçen 3 kişi ölümden döndü.

5 KİŞİ YARALANDI

Aşağı doğru kayarken 8 araca çarpan yol bakım tankeri, ortalığı savaş alanına çevirdi. Feci kazada 5 kişi yaralandı. Kazazedelerden 4'ünün hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 4'üne olay yerinden müdahale edilirken, 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Kazaya neden olduğu iddia edilen sürücü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Devrilen yol bakım tankeri içindeki solüsyonun boşaltılmasının ardından vinçle olay yerinden çekildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı ise kameraya yansıdı. Görüntülerde aşağı doğru kayan tankerin araçlara çarptığı görülüyor. Bir aracın çarpmanın etkisiyle savrulduğu ardından tankerin devrildiği görüntüye yansıyor. Çarpma öncesi kaldırımda yürüyen 3 kişinin savrulan aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.

"HEPİMİZİ BİÇTİ"

Ceyhan Yurtsever isimli kazazede, "Biz sırada duruyorduk. Yukarıdan geldiği gibi hiç fren yapmadan gelip, çarptı. Bizi direk sola doğru çarpıp, kenara attı. O esnada hepimizi biçti. O kadarını hatırlıyorum. Kamyon bana vurdu. Sonra diğerlerinin üstüne devrildi" dedi.