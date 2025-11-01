Haberler

25 suç kaydı olan saldırgan serbest! Son rezilliği de yanına kâr kaldı

Güncelleme:
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde arkadaşıyla birlikte motosikletle seyreden İspanyol YouTuber'ın önünü kesip darbeden 2 şüpheli ile ilgili tartışma yaratacak bir karar verildi. 25 suç kaydı bulunan 24 yaşındaki şüpheli serbest bırakıldı. 17 yaşında olmasına rağmen 7 suç kaydı bulunan şahıs ise Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edildi.

  • İstanbul Beyoğlu'da İspanyol YouTuber Javier R.D.V.'ye motosikletle saldıran iki şüpheli yakalandı.
  • Saldırganlardan Sinan Çağrı B. (24) serbest bırakıldı, N.A. (17) ise Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edildi.
  • Sinan Çağrı B.'nin 7, N.A.'nın 25 suç kaydı bulunuyor.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir kişi, arkadaşıyla birlikte motosikletle seyreden İspanyol YouTuber'ın önünü kesti. Turist hızlanarak olay yerinden kaçarken, şüpheli motosikletle peşine düştü. Kovalamacanın ardından motosikletliyi darbeden 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. 1 şüpheli serbest bırakılırken, 17 yaşındaki şahıs ise Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edildi.

İSTANBUL'DA İSPANYOL TURİSTE DEHŞETİ YAŞATTI

Olay, 14 Haziran tarihinde öğle saatlerinde Beyoğlu ilçesi Tarlabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İspanyol YouTuber Javier R.D.V. (28) arkadaşıyla birlikte motosikletle seyir halindeyken, Tarlabaşı'nda bir sokakta 'Yanlış anlama niye çekiyorsun' diye tepki gösteren bir şahıs tarafından durduruldu. Tepkinin ardından turist, sokaktan hızla uzaklaşmaya başladı. Sokakta bir başka kişi ise uzaklaşan YouTuber'ın peşinden pet şişe attı. Sokakta turist ilerlerken bir başka şüpheli motosikletine binerek peşine düştü.

İstanbul'da İspanyol Youtuber'a saldıran şüpheliler serbest

MOTOSİKLETİ DURDURUP SALDIRDILAR

Kovalamaca esnasında motosikletliden İngilizce özür dileyen turist, bir kamyonun yolu kapatması nedeniyle durunca peşine düşen şahsa yakalandı. Motosikletle turistin önünde duran şüpheli, 'Problem yok' diyerek turistin hareket etmesini engelledi. Arkadan gelen şüpheliler, hareket edemeyen turiste saldırdı. Darbedilen turist kaçmak için motosikletiyle kaldırıma çıktı. Ancak gitmeye çalışan turist saldırı nedeniyle yere düştü. Dizinden yaralanan turist, cep telefonunu da alarak kaçarken, şüpheliler arkadaşını darbetti.

İstanbul'da İspanyol Youtuber'a saldıran şüpheliler serbest

İKİSİ DE YAKALANDI

Devriye gezen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, turisti darbeden 2 şüpheliyi yakaladı. N.A. (17) ve Sinan Çağrı B. (24) isimli şüpheliler emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından 'kasten yaralama' suçundan adli makamlara sevk edildi.

YAKALANDIKLARI GİBİ SERBEST KALDILAR

Şüphelilerle ilgili tartışma yaratacak bir karar verildi. Sinan Çağrı B. adli makamlarca serbest kalırken, N.A. (17) Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edildi. Öte yandan, N.A.'nın 25, Sinan Çağrı B.'nin ise 7 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHALİL BAYINDIR:

Bunları böcek ilacıyla zehirlesen ilaca yazık olur.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
