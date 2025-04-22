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İstanbul'da İETT Otobüsüne Saldırı: Cam Kırıldı

İstanbul'da İETT Otobüsüne Saldırı: Cam Kırıldı
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İstanbul Arnavutköy'de bir İETT otobüsünün şoförüyle yol verme meselesi yüzünden tartışmaya giren bireyler, otobüsün camını kırarak saldırıda bulundu. Olay anı otobüsün kamera kayıtlarına yansıdı.

İstanbul Arnavutköy'de İETT otobüsünün şoförüyle yol verme meselesi yüzünden tartışan şahıslar otobüsün camını yumruklayarak kırdı. Olay anı otobüste bulunan kameralar tarafından görüntülendi.

Olay, 20 Nisan'da saat 18.00 sıralarında Arnavutköy Hadımköy'de meydana geldi. İddiaya göre, Hadımköy-Haramidere arasında sefer yapan İETT otobüsünün şoförüyle, otomobilde bulunan kişiler arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Otomobilden inen 2 kişi, trafikte bekleyen otobüsün yanına gelerek şoföre tepki gösterdikten sonra, şüphelilerden biri aracın ön kapısının camını vurarak kırdı. İki şüpheli çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirilirken olay anı otobüste bulunan araç kameralarına yansıdı.

Saldırı anı kamerada

Görüntülerde, trafikte duran otobüsün arkasındaki otomobilden inen 2 kişinin otobüse doğru koştuğu, şoförle tartıştıktan sonra şüphelilerden birinin otobüsün camına vurup kırdığı anlar yer aldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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