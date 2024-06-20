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Beraber otele geldiği kadın arabasını çaldı! Hırsızlar benzin bitince metrobüse bindi

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İstanbul'da bir eğlence mekanında genç bir kızla tanışan adam, gecenin sonunda kızla birlikte otele gitti. Duşa giren adamın cebinden araç anahtarını alan kız ise aşağıda bekleyen suç ortaklarına otomobili çaldırdı. 20 bin lira karşılığında otomobili vereceklerini söyleyen hırsızlar, adamın polisi arayarak kurduğu tuzak sayesinde yakalandı. Öte yandan hırsızların çaldıkları aracın benzini bitince metrobüsle buluşmaya geldikleri ortaya çıktı.

İstanbul'da bir eğlence mekanında tanıştığı genç kız tarafından dolandırılan adam, polis yardımıyla hırsızları kıskıvrak yakalattı. Hırsızların çaldıkları aracı Şişli'de bırakıp metrobüsle buluşmaya geldikleri ortaya çıktı.

ARAÇ ANAHTARINI AŞAĞIYA ATTI

Avcılar'da bir eğlence mekanına giden U.B., burada Gülşen isminde genç bir kızla tanıştı. Birlikte eğlenen çift ardından mekandan çıkarak Küçükçekmece'deki bir otele gitti. Aracını otelin önünde park eden U.B. ardından kızla beraber içeriye girdi. Çift içeride bir süre vakit geçirdikten sonra U.B. duş almak için banyoya girdi. O esnada harekete geçen kız, U.B.'nin cebinden aracının kontak anahtarını alarak camdan aşağıya attı.

Beraber otele geldiği kadın arabasını çaldı! Hırsızlar benzin bitince metrobüse bindi

ŞÜPHELENİNCE HEMEN POLİSİ ARADI

Anahtarı yerden alan kızın suç ortakları, ardından U.B.'nin aracını çalarak kaçtı. Bir süre sonra otelden çıkan U.B. aracını göremeyince cebinde kontak anahtarının olmadığını fark etti. Durumdan şüphelenen U.B., polis ekiplerine ihbarda bulundu. O esnada kız, U.B.'nin yanından ayrılarak uzaklaştı.

Beraber otele geldiği kadın arabasını çaldı! Hırsızlar benzin bitince metrobüse bindi

20 BİN LİRA KARŞILIĞINDA ARACI VERMEYİ TEKLİF ETTİLER

Polis ekipleriyle irtibatta olan U.B.'yi bir süre sonra mekanda tanıştığı Gülşen isimli kız geri arayarak, aracının kendilerinde olduğunu ve 20 bin lira karşılığında geri vereceklerini söyledi. Bunun üzerine polisle birlikte tuzak kuran genç, şahıslarla Küçükçekmece'deki bir kafeteryada buluşma ayarladı.

Beraber otele geldiği kadın arabasını çaldı! Hırsızlar benzin bitince metrobüse bindi

ARACIN BENZİNİ BİTİNCE METROBÜSE BİNDİLER

Genç, kafeteryada şahıslarla buluştuğu sırada Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği polisleri içeriye baskın düzenledi. Baskın sonucu kızla birlikte 4 şahıs kıskıvrak yakalandı. Şahısların çaldığı otomobili ise yakıtı bitmesi nedeniyle Şişli'de terk edilmiş halde bıraktıkları ve metrobüs ile buluşma adresine geldikleri ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından muhafaza altına alınan araç ise emniyet otoparkına çekildi.

Beraber otele geldiği kadın arabasını çaldı! Hırsızlar benzin bitince metrobüse bindi

4 ŞÜPHELLİ TUTUKLANDI

Öte yandan emniyette ifadeleri alınan 6 suç kaydı olan Gülşen Ö. (28), M.A.A. (17), 1 suç kaydı olan Sezgin D. (19) ve 4 suç kaydı olan İshak A.'nın (22) adli işlemleri yapıldı. Adliyeye sevk edilen 4 şahıs, "gasp (yapma)" ve "oto hırsızlığı" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kağıthane'de bir emniyet otoparkına çekilen araç ise olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında U.B.'ye teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Şişli Tuzak Hırsızlık Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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