İstanbul'da film sahnelerini aratmayan olay kamerada: Biber gazı sıkıp kaçırmaya çalıştılar

Kağıthane'de araçla gelen 3 şahıs, önceden babasını tehdit ettikleri genci sokak ortasında kaçırmaya çalıştı. Biber gazı sıktıktan sonra kucaklayarak araca sokmaya çalıştıkları genci çevredeki vatandaşlar son anda kurtardı. Yaşananlar kameralara saniye saniye yansırken, polis kimliğini tespit ettiği zanlıların peşine düştü.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde evinden çıkan M.J. isimli genç, babasının işyerinin olduğu sokağa geldi. Burada bir süre yürüyen genci arkasında takip eden bir şahıs, yüzüne biber gazı sıkarak etkisiz hale getirmeye çalıştı. Direnmesi üzerine araçla gelen iki şahıstan biri de aşağıya inerek genci yere düşürdü. Bir süre sürükledikleri genci karga tulumba kucaklayan iki şahıs, geldikleri araca bindirmeye çalıştı. O esnada sesleri duyan çevredeki esnaf ve vatandaşlar, şahıslara müdahale etti. Son anda araçtan düşerek kurtulan genç ardından ayağa kalkarak aracı bir süre kovaladı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"Çocuğun ağzına biber gazı sıkıp arabaya bindirdiler"

Mahalle sakinlerinden Kaan Çelik, "Bir kaç gündür buradan lüks araç geçiyormuş. Para al ver muhabbeti olmuş. Borçları varmış. Aileden birini kaçırmaya kalktılar. Çocuğun ağzına biber gazı sıktılar. Sonra arabaya bindirdiler. Çocuk kendini bir anda dışarıya attı. Ondan sonra aramışlar ve 'bize 30 bin lira para getirin yoksa bir daha kaçırırız' demişler" dedi.

Polis kimliğini tespit ettiği zanlıların peşinde

Olayın ardından gencin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Genç tedavisinin ardından emniyete giderek şikayetçi oldu. Olayın sonrasında çalışma başlatan polis ekipleri, gencin babası A.J. ve ağabeyi F.J.'nin tehdit edildiğini belirledi. Görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, plakasını ve kimliklerini tespit ettikleri şahısları yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL