İstanbul'da Evlilik Vaadiyle Dolandırıcılık: 134 Bin Sterlin Çalındı

İstanbul'da Evlilik Vaadiyle Dolandırıcılık: 134 Bin Sterlin Çalındı
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İstanbul'da bir İranlı dolandırıcı, tanıştığı 28 yaşındaki kadını evlilik vaadiyle kandırarak 134 bin 750 sterlini kendi hesabına aktardı. Olay sonrası dolandırıcının annesi, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

İstanbul'da iddiaya göre İranlı dolandırıcı, 28 yaşındaki kadını evlilik vaadiyle kandırıp 134 bin 750 sterlini (yaklaşık 7 milyon lira) kendi hesabına aktararak kaçtı. Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli adamın annesini İran'a kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına aldı.

İddiaya bilgilere göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan İran uyruklu P.N. (28), İstanbul'da tanıştığı A.G.H.'nin (31) banka hesaplarından izinsiz para çektiği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

Tanıştı, evlilik kararı aldı, dolandırıldı

P.N., İstanbul'a iş görüşmesi için geldiği sırada bir restoranda tanıştığı A.G.H. ile bir süre sonra evlilik kararı aldı. Bu süreçte A.G.H., P.N.'nin cep telefonunu evde unuttuğu bir gün mobil bankacılık uygulamasına girerek 134 bin 750 sterlini annesi P.S.'nin hesabına aktardı. Şikayet üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda A.G.H.'nin yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

Yurt dışına çıkmak üzereyken yakalandı

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, paranın aktarıldığı hesabın sahibi olan anne P.S.'yi (51) 23 Mayıs'ta yurt dışına çıkmak üzereyken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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