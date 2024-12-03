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İstanbul'da en fazla kriminal olayın yaşandığı ilçe 22 bin 92 suçla Esenyurt

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İstanbul'da en fazla kriminal olayın yaşandığı ilçe 22 bin 92 suçla Esenyurt olurken, 2. sırada 16 bin 283 suçla Fatih, 3 sırada ise 14 bin 977 suçla Küçükçekmece yer aldı. Megakent'te en az suçun işlendiği ilçe ise 403 suçla Adalar oldu. Hatırlanacağı üzere İstanbul'un Esenyurt ilçesi son olarak 14 yaşındaki çocuğu istismar ettiği iddia edilen bir zanlının evine yapılan operasyonla gündeme gelmişti.

İstanbul'da son dönemde kriminal olayların sayısında dikkat çeken bir artış yaşanırken, Megakent'te en fazla kriminal olayın yaşandığı ilçeler de tek tek listelendi.

İLÇELER TEK TEK SIRALANDI

Gazeteci Emrullah Erdinç'in paylaştığı verilere göre İstanbul'da en fazla kriminal olayın yaşandığı ilçe 22 bin 92 suçla Esenyurt olurken onu 16 bin 283 suçla Fatih izledi.

PENDİK 4. SIRADA YER ALDI

Listenin 3. sırasında ise 14 bin 977 suçla Küçükçekmece yer aldı. En fazla kriminal olayın 4. ilçe 13 bin 863 suçla Pendik olurken listedeki diğer ilçeler şu şekilde sıralandı;

5. Kadıköy (12 bin 787 suç)

6. Ümraniye (11 bin 759 suç)

7. Gaziosmanpaşa (11 bin 332 suç)

8. Bağcılar (11 bin 84 suç)

9. Şişli (10 bin 910 suç)

10. Beyoğlu (10 bin 762 suç)

EN GÜVENLİ İLÇE ADALAR

Erdinç'in X hesabından paylaştığı videoda verdiği bilgiler göre İstanbul'da en az suçun işlendiği ilçe ise 403 suçla Adalar oldu.

ESENYURT İSTİSMAR OPERASYONUYLA GÜNDEMDE

Kriminal olayların en fazla yaşandığı ilçe olan Esenyurt ise son günlerde Emniyet'in istismarcı bir şahsa yönelik operasyonuyla gündeme gelmişti.

İSTİSMAR OPERASYONUYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

14 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla evine gelen polisi vuran şahıs sonrasında ise Özel Harekat Polisleri baskın düzenleyene kadar önce çocuğun daha sonra ise kendi kafasına sıkmıştı. Ortaya çıkan fotoğraflar büyük ses getirmişti.

İstanbul'da en fazla kriminal olayın yaşandığı ilçe 22 bin 92 suçla Esenyurt
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBen Kemal:

Esenyurtta yaşayabilenleri acun survivora davet etsin. Kesin birinci olurlar

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıdeniz li:

burada yaşayanların çoğu mezopotomya eşeği.ondan oluyor.karakyerini si......m

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
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