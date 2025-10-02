İstanbul'da Deprem Anı: Berber ve Bakkalda Panik Anları Güvenlik Kamerasında

İstanbul Arnavutköy'deki bir berber ve Sultangazi'deki bakkalda deprem anında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Vatandaşların panikle kendilerini dışarıya attıkları görüldü.

Marmara Denizi'nde yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da paniğe neden oldu. Kent genelinde hissedilen depreme bazı vatandaşlar Arnavutköy'de bir berberde, bir vatandaş ise Sultangazi'de bakkalda yakalandı. Vatandaşların sarsıntının ardından panikle dışarıya çıktıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL