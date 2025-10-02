İstanbul'da Deprem Anı: Berber ve Bakkalda Panik Anları Güvenlik Kamerasında
Marmara Denizi'nde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da panik yaşanmasına sebep oldu. Arnavutköy'deki berber ve Sultangazi'deki bakkalda güvenlik kameraları, vatandaşların depremin ardından panik içerisinde dışarıya çıkma anlarını kaydetti.
Marmara Denizi'nde yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da paniğe neden oldu. Kent genelinde hissedilen depreme bazı vatandaşlar Arnavutköy'de bir berberde, bir vatandaş ise Sultangazi'de bakkalda yakalandı. Vatandaşların sarsıntının ardından panikle dışarıya çıktıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
