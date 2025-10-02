Haberler

İstanbul'da Deprem Anı: Berber ve Bakkalda Panik Anları Güvenlik Kamerasında

İstanbul'da Deprem Anı: Berber ve Bakkalda Panik Anları Güvenlik Kamerasında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmara Denizi'nde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da panik yaşanmasına sebep oldu. Arnavutköy'deki berber ve Sultangazi'deki bakkalda güvenlik kameraları, vatandaşların depremin ardından panik içerisinde dışarıya çıkma anlarını kaydetti.

İstanbul Arnavutköy'deki bir berber ve Sultangazi'deki bakkalda deprem anında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Vatandaşların panikle kendilerini dışarıya attıkları görüldü.

Marmara Denizi'nde yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da paniğe neden oldu. Kent genelinde hissedilen depreme bazı vatandaşlar Arnavutköy'de bir berberde, bir vatandaş ise Sultangazi'de bakkalda yakalandı. Vatandaşların sarsıntının ardından panikle dışarıya çıktıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Marmara'da 5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da büyük panik yaşandı

Marmara'da korkutan deprem! İstanbul'da vatandaşlar sokağa döküldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk devinin fabrikası Japonlara satıldı

Türk devinin fabrikası Japonlara satıldı
Ahmet Minguzzi davasında ara karar

Tansiyonun bir saniye düşmediği davada ara karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.