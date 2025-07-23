İstanbul'da dehşete düşüren olay! Tornavidayı defalarca başına sapladı

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Tornavidayı defalarca başına sapladı
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İstanbul'da dehşete düşüren olay! Tornavidayı defalarca başına sapladı
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İstanbul Zeytinburnu'nda marketin önünde oturan esnaf Murat Yeşilay, arkasından yaklaşan bir kişi tarafından tornavidayla başına defalarca vurularak ağır yaralandı. Olay kameraya yansırken, saldırganın daha önce iki kadına da saldırdığı öne sürüldü.

İstanbul Zeytinburnu'nda sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 31 yaşındaki market esnafı Murat Yeşilay, işlettiği dükkanın önünde oturduğu sırada arkasından gelen bir kişinin tornavidalı saldırısına uğradı. Başına defalarca darbe alan Yeşilay, ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Kan donduran saldırı anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

SU ALIP ARDINDAN SALDIRIYA GEÇTİ

Ekol TV'den Eren Coşkundili'nin haberine göre olay, iki kardeşin işlettiği markette yaşandı. Şüpheli kişi, önce marketten su satın aldı ve parasını ödedikten sonra dışarı çıkıp marketin önüne oturdu. Bir süre sonra ayağa kalkarak elindeki tornavidayla Yeşilay'a arkasından saldırdı. Saldırı sırasında Yeşilay'ı defalarca başından yaraladı.

"İNSAN HAYATI BU KADAR UCUZ OLMAMALI"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Murat Yeşilay, "Adamı ilk kez gördüm. Bir anda kafamda birkaç darbe hissettim. Ölebilirdim, beyin kanaması geçirebilirdim. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı" diyerek yaşadığı dehşeti ifade etti.

DAHA ÖNCE İKİ KADINA SALDIRDIĞI İDDİA EDİLDİ

Yeşilay, saldırganın olaydan önce iki kadına daha saldırdığını öne sürdü ve şüphelinin alkollü ya da akli dengesi yerinde olmayan biri olabileceğini belirtti. "Sağa sola saldırıyordu, kendinde değildi" diyen mağdur, saldırganın serbestçe sokakta dolaşmasının ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

MAHALLELİ TEPKİLİ: OĞLUMUN BAŞINA GELSEYDİ?

Olayı gören çevre sakinlerinden biri, "Kendimi onun yerine, oğlumun yerine koydum. Böyle biri sokakta elini kolunu sallayarak gezmemeli" sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıCafer yavuz:

daha önce de saldırmış ve hâlâ elini kolunu sallayarak ortalıkta geziyor, bu devlet vatandaşını koruyamayacaksa neden var ?

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıÇöl Kılığına Girersek ABD bizi Vuramaz:

İlk saldırıdan sonra, başka bir ülkedeki bir suçlu ile TAKAS edilmeliydi. Belki yeni ülkede suç işlemezlerdi.

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Haber Yorumlarıc5ngxwhsmr:

başı boş yaratıkları ortadan kaldırın

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıÇöl Kılığına Girersek ABD bizi Vuramaz:

Başka bir ülkeye gönderilmeli. Belki orda suç işlemez artık.

yanıt0
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Haber YorumlarıDoğuş:

İktidar için suçlu, cumhurbaşkanı na hakaret eden ve kendilerini elestirenlerdir. Bize dokunmayan yılan bin yaşasın mantığı

Yorum Beğen1
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Haber YorumlarıHasan Turk:

vatansever dindar olmak istiyorsaniz ulkede olup biteni gormeyin gorurseniz hain oluyorsunuz .dininizi imamaninizi firavun ve kaviminden koruyun ulke dibin dibini gordu ama adam artik peygamber ummeti sesini cikarmiyor

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Haber YorumlarıF. Güler:

böyle insanı tedavülden kaldıracaksin ki fırsatı olmasın ..

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