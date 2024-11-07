İstanbul'da çocuğa şiddet uygulayan şahıs tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, bugün bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere ilişkin yapılan incelemelerde, 6 Ekim akşamı Şifa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında oynayan 7 yaşındaki B.E.A'nın bir kişi tarafından saldırıya uğradığı tespit edildi.

Yürekleri sızlatan saldırının ardından hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kimliği tespit edilen 19 yaşındaki şüpheli A.K. 8 Ekim'de yakalandı.

Araştırma sonucunda şüphelinin, çocukların yaptığı gürültüden rahatsız olduğu için saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli, 9 Ekim'de tutuklandı.

BAKANLIK DA DAVAYA MÜDAHİL OLACAK

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, söz konusu görüntülerin ardından harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olacağımızı, ayrıca çocuğumuz ile ailesine psikososyal destek sağlayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.