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İstanbul'da çocuğa şiddet uygulayan şahıs tutuklandı

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Tuzla'da, oyun oynayan 7 yaşındaki çocuğa saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli A.K. tutuklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, saldırıya uğrayan çocuk ve ailesine psikolojik destek sağlayacak, saldırıya ilişkin davaya müdahil olacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, bugün bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere ilişkin yapılan incelemelerde, 6 Ekim akşamı Şifa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında oynayan 7 yaşındaki B.E.A'nın bir kişi tarafından saldırıya uğradığı tespit edildi.

Yürekleri sızlatan saldırının ardından hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kimliği tespit edilen 19 yaşındaki şüpheli A.K. 8 Ekim'de yakalandı.

Araştırma sonucunda şüphelinin, çocukların yaptığı gürültüden rahatsız olduğu için saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli, 9 Ekim'de tutuklandı.

BAKANLIK DA DAVAYA MÜDAHİL OLACAK

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, söz konusu görüntülerin ardından harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olacağımızı, ayrıca çocuğumuz ile ailesine psikososyal destek sağlayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'da çocuğa şiddet uygulayan şahıs tutuklandı
Kaynak: AA / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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