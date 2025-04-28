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Çakarlı araçla kuralları hiçe saydı, "Valinin yeğeniyim" deyip kaçtı

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İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medyada paylaşılan bir videoda, "Valinin yeğeniyim" diyerek lüks aracında çakar tertibatı kullanan kişinin akrabası olmadığını ve gerekli yasal işlemin başlatılacağını açıkladı.

İstanbul'da çakar tertibatlı lüks aracıyla trafikte kural ihlali yaparak ilerleyen bir sürücü, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.

İstanbul'da Çakarlı Aracıyla Trafik Kurallarını İhlal Eden Sürücü: 'Valinin Yeğeniyim'

"VALİNİN YEĞENİYİM" DEDİ

Bununla da yetinmeyen sürücü, kendisine tepki gösteren ve cep telefonu kamerası ile kayda alan bir başka sürücüye de, "Valinin yeğeniyim" diyerek karşılık verdi. Trafik güvenliğini hiçe sayan sürücü, daha sonrasında ise aracıyla bölgeden uzaklaştı. O anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Çakarlı araçla kuralları hiçe saydı, 'Valinin yeğeniyim' deyip kaçtı

VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Görüntülere ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, bu kişinin akrabası olmadığını ve gerekli yasal işlemin başlatılacağını belirtti.

"AKRABAM OLMUŞ OLSAYDI DA BU DURUM HİÇBİR ŞEYİ DEĞİŞTİRMEZDİ"

Vali Gül paylaşımında, "Trafik kurallarına uymayan şahıs benim yeğenim değildir. Aracındaki ışıklı ve sesli tertibat yasal değildir. Bu konuda gerekli yasal işlem yapılacaktır. Akrabam olmuş olsaydı da bu durum hiçbir şeyi değiştirmezdi" ifadelerini kullandı.

Vali Gül'ün paylaşımı şu şekilde;

İstanbul'da Çakarlı Aracıyla Trafik Kurallarını İhlal Eden Sürücü: 'Valinin Yeğeniyim'

Çakarlı araçla kuralları hiçe saydı,
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıEkSeS:

Lüfen bunlarin araba ve ehliyetinlerine el koyun .. Para cezasi sökmez bunlara .. ancak elindeki emzigi alirsan akillanirlar !

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Haber YorumlarıLeven Ergün:

MİLLETİN AÇLIKTAN NEFESİ KOKAR MAKARONİLERDE ÇAKARLI ARAÇLARLA VOLTA, KIZILAYIN KIZI BİRİN EZDİ , 3 SAAT İÇERİ GİRMEDİ ÖLEN ÖLDÜĞÜNLE, AMERİKADAN TESLİM ALINCAK BİR VELET VARDI O NOLDU UNUTTURDULAR BİZE ARADA

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Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Yalan beyandan hapse tıkılmalı

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Haber YorumlarıVezir Parmagı:

cakarli cakacaklar buna

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Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Tüm malına mülküne el koyun gitsin tarlalarda çalışsın bak bir daha yapan oluyor mu bunu

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Haber YorumlarıBELAGATÇI:

Ülkede parası olan herkes cezası ne ise ödüyor ve istediğimi yapıyor... Olan bu... Adam zengin gariban işçisin övüyor parasını ödüyor ceza evine bile girmiyor ama aynı durumu işçi patrona yapınca gariban aylarca mahkeme gününü bekliyor sonrada ülkede adalet naraları atılıyor ve adalet mülkün temelidir deniyor... Yazık... Rabbim bu ülkede kısasa kısasın olduğu hırsızın kolunun kesildiği günleri görmeyi nasip eder inşeallah ta bakalım o zamanda ülkede bunca sapık vatan haini kalacak mı

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Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

dürüst olun.... suç yapanda değil yaptıranda. ankara'dan yapın ulan müsadesi var.

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Haber YorumlarıHüseyin Keskin:

Derhal bunları bulun kimin yeğeni olursa olsun bunları alın içeri acilennn

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Haber YorumlarıMehmet efe:

ceza tutarını ve yazıldığının makbuzunu koyunda inanalım! kim bilir hangi dallamanin çoooocuğu da bunu diyebiliyor ve de der yani iki telefon ceza iptal çocuğa birde madalya takarlar. bu devir bu kadar ahmak yücelten devir!

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