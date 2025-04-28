Çakarlı araçla kuralları hiçe saydı, 'Valinin yeğeniyim' deyip kaçtı

İstanbul'da çakar tertibatlı lüks aracıyla trafikte kural ihlali yaparak ilerleyen bir sürücü, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.

"VALİNİN YEĞENİYİM" DEDİ

Bununla da yetinmeyen sürücü, kendisine tepki gösteren ve cep telefonu kamerası ile kayda alan bir başka sürücüye de, "Valinin yeğeniyim" diyerek karşılık verdi. Trafik güvenliğini hiçe sayan sürücü, daha sonrasında ise aracıyla bölgeden uzaklaştı. O anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Görüntülere ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, bu kişinin akrabası olmadığını ve gerekli yasal işlemin başlatılacağını belirtti.

"AKRABAM OLMUŞ OLSAYDI DA BU DURUM HİÇBİR ŞEYİ DEĞİŞTİRMEZDİ"

Vali Gül paylaşımında, "Trafik kurallarına uymayan şahıs benim yeğenim değildir. Aracındaki ışıklı ve sesli tertibat yasal değildir. Bu konuda gerekli yasal işlem yapılacaktır. Akrabam olmuş olsaydı da bu durum hiçbir şeyi değiştirmezdi" ifadelerini kullandı.

Vali Gül'ün paylaşımı şu şekilde;