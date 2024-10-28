Sosyal medyada yayılan görüntü İstanbul Emniyetini harekete geçirdi: Yabancı uyruklu şahıs deport edilecek

İstanbul'da çakarlı araçla yaptığı yolculuğu sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu sürücü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.Y. ülkesine gönderilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN JET SORUŞTURMA

İstanbul emniyeti, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya platformlarında "İstanbul'da çakarlı araç süren yabancı uyruklu şahıs" başlığı ile yapılan paylaşımlara ilişkin soruşturma başlattı. Plakası tespit edilen çakarlı aracın sürücüsünün O.Y. olduğu tespit edildi.

GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİ

'Kamu Düzenini Bozmak', suçundan gözaltına alınan O.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından ülkesine gönderilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

İstanbul Emniyet'inden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Bazı sosyal medya platformlarında "İstanbul'da çakarlı araç süren yabancı uyruklu şahıs" başlığıyla paylaşılan görüntüler ile ilgili yapılan incelemelerde; bir aracın çakar tertibatı kullanarak trafikte seyrettiği tespit edilmiş, plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen araç sürücüsü O.Y. isimli şahıs 27.10.2024 tarihinde ikamet adresinde yakalanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şahıs hakkında "Kamu Düzenini Bozmak" suçundan yapılan idari işlemlerin tamamlanmasının ardından, 28.10.2024 tarihinde deport işlemlerinin tamamlanması için İl Göç İdaresine teslim edilmiştir.