İstanbul'da taksici terörü! Aracından indirdiği çifti elinde bıçakla kovalayıp tehditler savurdu: Seni bıçaklarım

Kağıthane Çağlayan'da önceki gün saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre yabancı uyruklu çifti aldıktan sonra seyreden ticari taksinin sürücüsü cadde üzerinde durdu. Taksici ile ücret konusunda anlaşmazlık yaşadığı çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taksici, çifti araçtan indirdi.

ELİ BIÇAKLI TAKSİCİ, ''SENİ BIÇAKLARIM'' DİYE TEHDİTLER SAVURDU

Devam eden kavgada çift uzaklaşırken, taksici ağır küfürler ederek "Seni bıçaklarım" diye tehditler savurdu. Öfkeden deliye dönen taksici, araçtan aldığı bıçakla bu kez de çiftin arkasından üzerlerine yürüdü. Çiftin arkasından küfürler savurmaya devam eden bıçaklı taksiciyi, yanına yaklaşamayan vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi.

ÇİFTİN KORKU DOLU ANLARI KAMERADA

Elinde bıçakla bir süre daha dolaşan taksici ardından aracına binerek uzaklaştı. Yabancı uyruklu çift ise korkuyla olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan yaşanan olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

İşte o anlar;