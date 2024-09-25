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İstanbul'da magandalık bitmiyor! Kendisine yol vermeyen sürücüyü bıçakladı

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Esenyurt'ta yaya yolundan geçmeye çalışan bir kişi ile yayaya yol vermeyen sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Karşıya geçmeye çalışan şahıs araç sürücüsünü bıçakladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta yaya yolundan geçmeye çalışan bir şahıs, karşıdan gelen araç sürücüsü ile yol vermediği için çıkan tartışmada sürücüyü bıçakladı. Bıçaklı saldırgan gözaltına alınırken, kavga anları anbean kaydedildi.
Dün öğle saatlerinde İstanbul Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, yaya yolundan karşıya geçmeye çalışan şahıs, karşıdan gelen hafif ticari araç sürücüsü ile yol vermediği için tartışmaya başladı.

SÜRÜCÜYE BIÇAKLA SALDIRDI

Yaya ile sürücü arasında arbede yaşanırken şahıs, sürücüyü elindeki bıçak ile yaraladı. Kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalışırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, şüpheli şahsı gözaltına alırken yaralı sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan bıçaklı kavga ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

İstanbul'da magandalık bitmiyor! Kendisine yol vermeyen sürücüyü bıçakladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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