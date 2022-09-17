Sedat Peker'e tehditleriyle tanınıyordu! Başından vurulan Cenk Çelik'in eski bir videosu yeniden gündem oldu

Ümraniye'de 48 yaşında olan Cenk Çelik'e yürüdüğü sırada arkasından gelen bir şahıs silahını çıkarıp ateş etmeye başladı. Kurşunların hedefi olan Çelik kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden hızla kaçtı. Kafasına isabet eden 2 kurşunla ağır yaralanan şahsa, ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

ESKİ VİDEOSU YENİDEN GÜNDEM OLDU

Suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'e yönelik tehdit videolarıyla tanınan Cenk Çelik'in 2020'de çektiği bir video sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Görüntülerde Çelik, "Merhaba ben yine Cenk Çelik. Bu benim son videom olacak. Bir daha video çekmeyeceğim. Bu Sedoş'un... Küfür de etmeyeceğim. Burası Ümraniye'nin meydanı. Tam burası. Sabaha kadar biz bunları kovalıyoruz. Eninde sonunda Peker'e sırtını dayayan tayfadan 3-5 kişiyi ezeceğim. Akılları başlarına gelecek" dedi.