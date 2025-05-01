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İstanbul depreminde cami minaresinin alemi böyle düştü

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İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Büyükçekmece'de yer alan caminin minaresinin aleminin düştüğü anlar kameraya yansıdı. Görüntülerle depremin boyutu gözler önüne serilirken cami geçici olarak ibadete kapatıldı.

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Depremde Büyükçekmece'de yer alan Güzelce Yeni Camii'nin minaresinin alemi düştü.

CAMİ İBADETE KAPATILDI

Yapılan incelemelerin ardından camide hasar meydana geldiği tespit edildi. Bunun üzerine cami geçici süreyle ibadete kapatılırken, caminin minaresindeki alemin düştüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, alemin kırılarak yere düştüğü görüldü.

İstanbul depreminde cami minaresinin alemi böyle düştü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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