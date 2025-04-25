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İstanbul'da 4,3 Büyüklüğünde Deprem: Vatandaşlar Sokağa Döküldü

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Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem, Esenyurt, Büyükçekmece, Arnavutköy, Küçükçekmece ve Zeytinburnu gibi ilçelerde hissedildi. Vatandaşlar panik içinde sokağa çıktı.

İstanbul'da 4,3 büyüklüğünde deprem: Vatandaşlar sokağa döküldü

İSTANBUL - Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin hissedildiği ilçelerde vatandaşlar sokağa döküldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 20.33'te merkez üssü Marmara Denizi Büyükçekmece açıkları olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı yerin 7.01 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Esenyurt, Büyükçekmece ve Arnavutköy, Küçükçekmece, Zeytinburnu gibi ilçelerde sarsıntıyı hisseden vatandaşlar sokağa çıktı. Deprem nedeniyle vatandaşların bir süre panik yaşadığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞABAN TEKTAŞ - 3.Sayfa
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