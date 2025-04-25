İstanbul'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem
Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, 7.01 kilometre derinlikte kaydedildi ve çevredeki vatandaşlar sarsıntıyı hissederek sokağa çıktı.
İstanbul'da 4.3 büyüklüğünde deprem
İSTANBUL - Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 20.33'te merkez üssü Marmara Denizi Büyükçekmece açıkları olan 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı yerin 7.01 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Esenyurt, Büyükçekmece ve Arnavutköy'de sarsıntıyı hisseden vatandaşlar sokağa çıktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa