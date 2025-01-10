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İstanbul'da 3.3 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da 3.3 büyüklüğünde deprem
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Uzmanların art arda yaptıkları "Büyük deprem" açıklamaları sonrası İstanbullular adeta diken üstünde yaşarken bugün korkutan bir gelişme yaşandı. AFAD verilerine göre Büyükçekmece açıklarında 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Olası büyük İstanbul depremi için uzmanlar neredeyse her gün art arda uyarılarda bulunurken AFAD'ın geçtiği son dakika bilgisi Megakent'te paniğe neden oldu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın servis ettiği bilgilere göre Büyükçekmece açıklarında 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İSTANBULLULAR KISA SÜRELİ PANİK YAŞADI

Yaklaşık 7 km derinlikte meydana gelen sarsıntı İstanbulluları paniğe sevk ederken Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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