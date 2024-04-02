İstanbul'da 29 kişinin can verdiği yangın yerinden dehşete düşüren görüntüler

Beşiktaş Gayrettepe'de Yıldız Posta Caddesi, Esentepe Mahallesi, Gönenoğlu Sokak'ta 16 katlı binanın bodrum katındaki gece kulübünde yapılan tadilat sırasında yangın çıktı.

"BOMBA GİBİ PATLADI"

29 kişinin hayatını kaybettiği olay sonrası yangının çıktığı noktadan gelen görüntüler ise dehşete düşürdü. Olay sonrası mikrofon uzatılan bir görgü tanığı da "Bomba gibi patladı" dedi.

İşte yangının çıktığı gece kulübü...

5 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangın faciasında 3 savcının görevlendirildiğini, 5 kişi için de gözaltı kararının verildiğini duyurdu. Bakan Tunç, açıklamasında "İstanbul'un Beşiktaş İlçesi Gayrettepe Mahallesindeki bir işletmede çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Çıkan yangınla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Olay yeri incelemesi ve delil toplama çalışmaları devam etmekte, iş güvenliği ve yangın konusunda uzman 3 kişilik bilirkişi ekibi de yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. Olayla ilgili işyeri yetkilisi 3 kişi ile birlikte mesul müdür ve tadilattan sorumlu 1 kişi olmak üzere toplam 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

İşte olay yerinden görüntüler;