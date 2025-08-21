İstanbul'da 1 Yaşındaki Çocuk 5. Kattan Düştü

Esenyurt'ta, 1 yaşındaki Ali Asaf A., 5 katlı bina balkonundan düştü ve ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan bebeğin hayati tehlikesi bulunuyor.

İstanbul Esenyurt'ta Ali Asaf A. isimli 1 yaşındaki çocuk 5 katlı binanın beşinci katın balkonundan düştü. Ağır yaralanan bebek yakınları tarafından hastaneye götürüldü.

Olay, 11.00 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali Asaf A. isimli 1 yaşındaki bebek, 5 katlı apartmanın beşinci katındaki evinden balkonundan kaldırıma düştü. İlk yardımı çevredeki vatandaşlar yaparken, Ali Asaf, yakınları tarafından hastaneye götürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Hastanede tedavi altına alınan 1 yaşındaki Ali Asaf'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
