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İstanbul'da 1 Mayıs'ta çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 27 kişi daha tutuklandı

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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde taşkınlık çıkararak polise mukavemet gösterdikleri tespit edilen 27 şüpheli daha çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylelikle İstanbul'daki 1 Mayıs olaylarında tutuklanan kişi sayısı 76'ya yükseldi.

İstanbul Saraçhane Meydanı'nda, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde polislere taş ve sopayla saldırdıkları sonradan belirlenerek gözaltına alınan 27 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 1 Mayıs'ta polislere saldırdıkları sonradan tespit edilen ve gözaltına alınan 27 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul'da 1 Mayıs'ta çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 27 kişi daha tutuklandı

TUTUKLU SAYISI 76'YA ÇIKTI

Şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Savcılıkta ifade veren zanlılar tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik, şüphelilerin tamamının tutuklanmasına karar verdi. 27 kişinin daha tutuklanmasıyla İstanbul'daki 1 Mayıs olaylarında tutuklananların sayısı 76'ya yükseldi.

İstanbul'da 1 Mayıs'ta çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 27 kişi daha tutuklandı

DAHA ÖNCE 49 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışıp polislere saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 217 şüpheliden 38'i tutuklanmıştı. 5 Mayıs'ta söz konusu gösterilere karıştıkları belirlenerek gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'inin de tutuklanmasına karar verilmişti.

İstanbul'da 1 Mayıs'ta çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 27 kişi daha tutuklandı

Polis ekiplerince yapılan çalışmaların ardından 1 Mayıs'ta polislere saldırdıkları sonradan tespit edilen 39 zanlı hakkında, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "kamu görevlisine mukavemet" suçlarından gözaltı kararı verilmiş ve 27 şüpheli yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

İstanbul 1 Mayıs 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Ertuğrul Yenigul:

bazıları çok hak etti tutuklananların

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Zübeyir Kıvrak:

HAK EDEN HAKKINI ALMALI...VERİLMEZSE KUL HAKKINA GİRERDİ BUNLARA HAKLARI VERİLMİŞ...

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Şahin Koçak:

Bilmeyen bir insan bunlara bakınca topluca delirmisler derdi.devletiyle milletiyle büyük bir delilerevi.

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Cem ABACI:

Her senenin bahar hasatı.izmlerinizi enine boyun analiz edin.Belki de yemsinizdir

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