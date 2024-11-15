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İstanbul haftanın son mesai gününde kıpkırmızı

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Haftanın son mesai gününde İstanbul'da aralıklarla etkisini gösteren yağışlı havanında etkisiyle trafik kilitlendi. Kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 90'ı buldu.

İstanbul'da haftanın son mesai gününde trafik adeta kilitlendi. Mesai bitişi ve yağışlı havanın da etkisiyle kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a kadar ulaştı.

AVRUPA YAKASI

Avrupa Yakası'nda, mesai saatinin bitimi ve kentte aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde başlayan yoğun trafik, Okmeydanı'na kadar etkili oluyor. D-100 kara yolunda Haliç'ten Avcılar'a kadar çift yönlü trafik yoğunluğu gözleniyor. TEM Otoyolu'nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışından Gaziosmanpaşa'ya kadar trafik çift yönlü yoğun seyrediyor.

İstanbul haftanın son mesai gününde kıpkırmızı

ANADOLU YAKASI

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu üzerinde Kadıköy ile Kartal arası her iki yönde yoğunluk yaşanıyor. Şile Otoyolu'nun Üsküdar ve Ümraniye kesiminde, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Sancaktepe arasında çift yönlü trafik yoğunluğu gözleniyor. Tuzla ve Sancaktepe mevkilerinde ise Edirne istikametinde trafik ağır ilerliyor.

İstanbul haftanın son mesai gününde kıpkırmızı

Avrupa Yakası'na geçişlerde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik sıkışıklığı Uzunçayır'dan başlıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Ataşehir arasında çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bu arada, her iki yakada da bazı ana arterler ile sahil yolları ve TEM bağlantı yollarında trafik yoğunluğu görülüyor.

Ayrıca, bazı toplu taşıma duraklarında da yoğunluk gözleniyor. Zeytinburnu ve Cevizlibağ gibi aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul haftanın son mesai gününde kıpkırmızı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaşırken, yoğunluk Avrupa Yakası'nda yüzde 87, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 90 olarak ölçüldü.

İstanbul haftanın son mesai gününde kıpkırmızı
Kaynak: AA / Umut Halavart - 3.Sayfa
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