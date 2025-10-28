Haberler

İstanbul Başakşehir'de Çatı Katında Yangın

İstanbul Başakşehir'de Çatı Katında Yangın
Güncelleme:
Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmadı, ancak maddi hasar meydana geldi.

İstanbul Başakşehir'de gece saatlerinde 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler mahallede paniğe neden olurken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Olay, Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Yeşilyurt Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede çatı katını sardı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevredeki binalara sıçramadan yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Olayda yaralanan ya da can kaybı olmazken, binanın çatı katında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Öte yandan alevlerin yükseldiği anlar ve ekiplerin yangına müdahalesi, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
