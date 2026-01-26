Haberler

Bağcılar'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Bağcılar'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu
Güncelleme:
İstanbul Bağcılar'da 5 katlı binanın en üst katındaki daireye giren ekipler, 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaşırken,1 kişiyi de ağır yaralı olarak buldu. Yapılan incelemelerde 3 kişinin de karbonmonoksit zehirlenmesiyle hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirildi.

  • Bağcılar'da aynı aileden 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.
  • Olayda Zehra Malay, Abdulaziz Malay ve Fatema Jabara hayatını kaybetti, Gülbahar Malay ağır yaralandı.
  • Cenazeler incelemek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Bağcılar'da aynı aileden 3 kişi, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

EVE GİREN EKİPLER YOĞUN KOKU İLE KARŞILAŞTI

Edinilen bilgiye göre bir süredir dairede yaşayanlardan haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine eve polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri daireye balkondan girdi. Daire içerisinde yoğun koku olduğu, ocak üzerinde tencerede yemek bulunduğu görüldü.

HAREKETSİZ BULUNDULAR

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde Fatema Jabara'nın yatak odasında, Zehra Malay'ın oturma odasında, Gülbahar Malay ve Abdulaziz Malay'ın hareketsiz yattığı görüldü.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Zehra Malay,Abdulaziz Malay, Fatema Jabara'nın hayatını kaybettiğini, Gülbahar Malay'ın ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Cenazeler incelemek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa
