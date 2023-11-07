Bağcılar'da, Barbaros Tüzün isimli şahıs, eski sevgilisi Filiz Çilingir ile 14 yaşındaki kızı Selin Akçay'ın silahla öldürdükten sonra intihar etti. Tüzün'ün, Çilingir'in diğer kızı İlayda Akçay'a olaydan sonra, "Anneni ve kız kardeşini öldürdüm, git cenazelerini al" şeklinde sesli mesaj attığı ortaya çıktı.

İstanbul Bağcılar'da Anne ve Kızını Öldüren Zanlı İntihar Etti

İstanbul Bağcılar'da bir zanlı, eski sevgilisi ile 14 yaşındaki kızını silahla öldürdükten sonra intihar etti.

ANNE İLE KIZINI SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Bağlar Mahallesi 40. Sokak'taki bir binanın girişinde, iki kişinin silahla yaralandığı ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde, silahla vurulan Filiz Çilingir (42) ile kızı Selin Akçay'ın (14) hayatını kaybettiğini belirledi.

EKİPLER GELİNCE İNTİHAR ETTİ

Bina sakinlerinin, kaçan saldırganın apartmana girdiğini söylemesi üzerine, polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, şüphelinin bulunduğu daireye geldiğinde içeriden silah sesi duyuldu. Kapıyı kırarak içeri giren polis, Barbaros Tüzün'ü (48) silahla başından vurulmuş halde buldu. Tüzün, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

CİNAYETTEN SONRA SESLİ MESAJLA HABER VERMİŞ

Saldırıda annesini ve kız kardeşini kaybeden İlayda Akçay'ın, polise verdiği ifadede, annesinin eski erkek arkadaşı olan Barbaros Tüzün'ün kendisine, "Anneni ve kız kardeşini öldürdüm, git cenazelerini al" diye sesli mesaj attığını söylediği öğrenildi. Anne ve kızının cenazeleri, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü.