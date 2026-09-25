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İstanbul Arnavutköy'de hafif ticari araç servis aracıyla çarpışıp kaldırıma çıktı

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İstanbul Arnavutköy'de hafif ticari araç servis aracıyla çarpışıp kaldırıma çıktı
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İstanbul Arnavutköy'de hafif ticari araç, seyir halindeki servis aracıyla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç kaldırıma çıkarken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Arnavutköy'de bulunduğu noktadan caddeye çıkmaya çalışan hafif ticari araç ile seyir halindeki servis aracı çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç kaldırıma çıkarken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kozlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulunduğu noktadan caddeye çıkmaya çalışan hafif ticari araç ile yolda seyir halinde olan servis aracı çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç savrularak kaldırıma çıktı. Araç, kaldırım üzerinde durabilirken kazada her iki araçta da hasar meydana geldi.

Kaza anı saniye saniye kamerada

Yaşanan kaza çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde hafif ticari aracın bulunduğu noktadan caddeye çıktığı sırada servis aracıyla çarpıştığı, çarpmanın ardından savrularak kaldırıma çıktığı anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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