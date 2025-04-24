İstanbul 6,2 ile sallanırken temizliğe devam etti
İstanbul'da dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem anında kaydedilen bir görüntü kısa sürede viral oldu. Beylikdüzü'nde depreme evinde temizlik yaparken yakalanan bir kadın, halkın sokaklara döküldüğü anlarda rahatlığından bir an bile ödün vermeden elindeki bezle camları silmeye devam etti.
İstanbul Silivri'de dün saat 12:49 itibarıyla meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem megakentte büyük panik yaşanmasına neden oldu.
GÖRÜNTÜ SES GETİRDİ
Saatler içinde onlarca artçı sarsıntı meydana gelirken deprem anında kaydedilen bir görüntü ise kısa sürede büyük ses getirdi.
TEMİZLİĞE DEVAM ETTİ
Milyonlarca vatandaşın sarsıntının etkisiyle sokaklara döküldüğü dakikalarca bir kadının evindeki temizliğe devam ettiği görüldü.
Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde 6.2'lik depremin İstanbul'u beşik gibi salladığı anlarda kadının elindeki bezle camları sildiği dikkatlerden kaçmadı.