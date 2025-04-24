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İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler

İstanbul 6,2 ile sallanırken temizliğe devam etti

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İstanbul'da dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem anında kaydedilen bir görüntü kısa sürede viral oldu. Beylikdüzü'nde depreme evinde temizlik yaparken yakalanan bir kadın, halkın sokaklara döküldüğü anlarda rahatlığından bir an bile ödün vermeden elindeki bezle camları silmeye devam etti.

İstanbul Silivri'de dün saat 12:49 itibarıyla meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem megakentte büyük panik yaşanmasına neden oldu.

GÖRÜNTÜ SES GETİRDİ

Saatler içinde onlarca artçı sarsıntı meydana gelirken deprem anında kaydedilen bir görüntü ise kısa sürede büyük ses getirdi.

TEMİZLİĞE DEVAM ETTİ

Milyonlarca vatandaşın sarsıntının etkisiyle sokaklara döküldüğü dakikalarca bir kadının evindeki temizliğe devam ettiği görüldü.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde 6.2'lik depremin İstanbul'u beşik gibi salladığı anlarda kadının elindeki bezle camları sildiği dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul 6,2 ile sallanırken temizliğe devam etti
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıbiri bizi gözetliyor:

kadın belli ki yardımcı temizliğe gelmiş ..

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Haber YorumlarıAyşegül Öztabak:

belki de başım dönüyor zannetti bilememiş olabilir

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Haber YorumlarıKadir Tokay:

Türk kafası.

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Haber YorumlarıuCube :

Yabancı uyruklu temizlikçi ise, korkmaz alışık onlar. ;))

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Haber YorumlarıLeven Ergün:

ŞAKA GİBİ AMA BÜTÜN MİLLET SOKAĞA KOŞARKEN BEN FARKINDA BİLE DEĞİLDİM ÇALIŞIYORDUM

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