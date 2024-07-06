İsrail, Gazze'de Birleşmiş Milletler Okulu'na saldırı düzenledi: 16 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir okula düzenlediği saldırıda 16 Filistinli yaşamını yitirdi.

İSRAİL, GAZZE'DE OKULU HEDEF ALDI

İsrail Gazze Şeridi'nde acımasız saldırılarını sürdürüyor. Bölgede açık açık sivilleri hedef alan İsrail ordusu 274 gündür bölgede soykırım gerçekleştiriyor. İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bugün yine Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na ait (UNRWA) okulu hedef aldı.

16 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı al Jaouni Okulu'na düzenlenen saldırıda 16 sivilin hayatını kaybettiğini, 50 sivilin ise yaralandığını aktardı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 98 Filistinli öldü, 87 bin 705 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.