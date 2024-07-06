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İsrail, Gazze'de Birleşmiş Milletler Okulu'na saldırı düzenledi: 16 Filistinli öldü

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İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na ait okula saldırı düzenledi. Saldırıda 16 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir okula düzenlediği saldırıda 16 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail, Gazze'de Birleşmiş Milletler Okulu'na saldırı düzenledi: 16 Filistinli öldü

İSRAİL, GAZZE'DE OKULU HEDEF ALDI

İsrail Gazze Şeridi'nde acımasız saldırılarını sürdürüyor. Bölgede açık açık sivilleri hedef alan İsrail ordusu 274 gündür bölgede soykırım gerçekleştiriyor. İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bugün yine Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na ait (UNRWA) okulu hedef aldı.

İsrail, Gazze'de Birleşmiş Milletler Okulu'na saldırı düzenledi: 16 Filistinli öldü

16 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı al Jaouni Okulu'na düzenlenen saldırıda 16 sivilin hayatını kaybettiğini, 50 sivilin ise yaralandığını aktardı.

İsrail, Gazze'de Birleşmiş Milletler Okulu'na saldırı düzenledi: 16 Filistinli öldü

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 98 Filistinli öldü, 87 bin 705 kişi yaralandı.

İsrail, Gazze'de Birleşmiş Milletler Okulu'na saldırı düzenledi: 16 Filistinli öldü

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail, Gazze'de Birleşmiş Milletler Okulu'na saldırı düzenledi: 16 Filistinli öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Birleşmiş Milletler Filistin İsrail Gazze Savaş ve Çatışma Orta Doğu Uluslararası İlişkiler 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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