İsrail'in evini bombaladığı Filistinli doktorun 10 çocuğundan 9'u hayatını kaybetti

İsrail'in evini bombaladığı Filistinli doktorun 10 çocuğundan 9'u hayatını kaybetti
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Han yunus kentindeki bir hastanede çalışan Filistinli çocuk doktorunun evini vurdu. Doktorun 10 çocuğundan 9'u saldırıda hayatını kaybetti. Çocuklardan en büyüğünün 12 yaşında olduğu öğrenildi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik katliamlarını sürdürüyor. İsrail ordusu güneydeki Han Yunus kentinde bulunan Nasser Hastanesi'nde görevli Filistinli çocuk doktoru Alaa Al-Najjar'ın evini vurdu. Hastaneden yapılan açıklamada, saldırıda Filistinli doktorun 10 çocuğundan 9'unun hayatını kaybettiği, eşi Hamdi Al-Najjar ve 11 yaşındaki bir çocuğunun ise ağır yaralandığı belirtildi.

EN BÜYÜĞÜ 12 YAŞINDA

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Barash sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Hamdi Al-Najjar'ın eşini hastaneye bıraktıktan sonra eve döndüğünü, dakikalar sonra evin vurulduğunu belirtti. El-Barash, çocuklardan en büyüğünün 12 yaşında olduğunu belirtti.

ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL SALDIRILARINA YENİDEN BAŞLADI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 747 Filistinli hayatını kaybetti, 10 bin 552 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 901'e, yaralıların sayısı da 122 bin 593'ye yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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