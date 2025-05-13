İsrail Ordusundan Avrupa Hastanesi'ne Saldırı: 16 Ölü, 70 Yaralı
Gazze Şeridi'ndeki Avrupa Hastanesi'ne düzenlenen saldırıda 16 kişi hayatını kaybederken, 70 kişi yaralandı. Sağlık Bakanlığı, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve çok sayıda kişinin enkaz altında olduğunu bildirdi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Avrupa Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 16 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Avrupa Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda can kaybı ve yaralı sayısı belli oldu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, saldırıda 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 70 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yerel kaynaklar, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve çok sayıda kişinin enkaz altında olduğunu belirtti. Kaynaklar, hastanenin avlusuna ve çevresine 9 füzenin isabet ettiğini belirtti. - GAZZE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa