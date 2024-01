İsrail ordusuna gönüllü olarak katılan Netflix'in kökenli oyuncusu Idan Amedi, Gazze'de ağır yaralandı

İsrail ordusuna gönüllü olarak katılan Netflix'inKürt kökenli oyuncusu Idan Amedi, Gazze'de devam eden çatışmalarda ciddi bir şekilde yaralandı. "Fauda" dizisiyle adını duyuran oyuncu, çatışma bölgesinde Ichilov Tıp Merkezi'nde tedavi görmeye başladı.

Idan Amedi'nin hayatı sadece oyunculuk kariyeriyle sınırlı değil. Kürdistan Bölgesi'nin Amedi kentinde dünyaya gelen Amedi, çocukluk yıllarını Kudüs'te geçirdi. Hem şarkıcı hem de aktör kimliğiyle İsrail sahnesinde kendine sağlam bir yer edinen Amedi, özellikle Netflix'in popüler dizisi "Fauda" ile uluslararası alanda büyük bir izleyici kitlesi edindi.

Gazze'deki çatışmalara katılmaya karar verdiğini duyuran Idan Amedi, bir video paylaşarak duygularını şu şekilde dile getirdi: "WhatsApp'ı açtım ve bir sürü mesaj gördüm. Hepinize iyi olduğumuzu bildiriyorum. Cumartesi gününden beri burada pek uyuyamadım ama moralimiz yüksek ve neden burada olduğumuzu her an anlıyoruz. Ailelerimizi ve çocuklarımızı korumak için. On yıldan fazla bir süre önce askeri konuşmaları geride bıraktım. Bu yüzden detaylandırmayacağım, sadece bu zor günlerde tüm İsrail'e basit kelimelerle şunu söyleyeceğim: Kazanacağız. İsrail halkına ve IDF'ye (İsrail Savunma Kuvvetleri) selamlar. Bu Fauda dizisinden bir sahne değil, gerçek bu. Başarıya ulaşana kadar durmayacağız."