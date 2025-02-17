İsrail ateşkesi yok saydı! 5 stratejik noktadan geri çekilmeyecekler

İsrail ve Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te başlayan ateşkes anlaşması çerçevesinde Tel Aviv'in yarın ülkenin güneyinden tamamen çekilmesi beklenirken, İsrail ordusu 5 noktadan geri çekilmeyeceğini açıkladı.

İSRAİL, LÜBNAN'DAKİ 5 STRATEJİK NOKTADAN GERİ ÇEKİLMEYECEK

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde 5 hakim tepede konuşlanmaya devam edileceği belirtilerek, bu tepelerin İsrail sınır kasabası Shlomi'nin karşısındaki Labbouneh yakınlarındaki bir tepe, Zar'it karşısındaki Jabal Blat zirvesi, Avivim ve Malkia karşısındaki bir tepe, Margaliot karşısındaki bir tepe ve Metula karşısındaki bir tepe olduğu ifade edildi.

SINIRDAKİ KÖY VE KASABALARDAN GERİ ÇEKİLİNECEK

Söz konusu noktaların Lübnan yerleşim yerlerinin dışında olduğunu aktaran ordu, yarın yerel saatle 10.00'a kadar tüm İsrail askerlerinin Lübnan sınırındaki köy ve kasabalardan geri çekileceğini açıkladı.

"ATEŞKESİ İHLAL EDEN ANLIK TEHDİTLERE KARŞILIK VERİLECEK"

Ordu, İsrail sınırına yakın bölgelerde Hizbullah'a ait altyapının ve silahların neredeyse tamamen yok edildiğini belirterek, çekilme sonrasında ateşkesi ihlal eden anlık tehditlere karşılık verileceğini ve diğer ihlalleri ABD liderliğindeki bir komiteye bildireceğini aktardı. İsrail ordusu, Lübnan ordusunun harekete geçmediği durumlarda ABD ile koordineli şekilde saldırılara müdahale edeceğini taahhüt etti.