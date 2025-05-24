İsrail'in Gazze Saldırılarında Can Kaybı 53 Bin 901'e Yükseldi

İsrail'in Gazze Saldırılarında Can Kaybı 53 Bin 901'e Yükseldi
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 53 bin 901'e ulaştı. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, son 24 saat içinde 79 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin 53 bin 901'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki sivilleri hedef almaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'nde 79 sivilin cansız bedeninin getirildiğini, 5'inin daha önceki saldırılarda enkaz altına kalan sivillere ait olduğu, 211 kişinin de yaralandığı bildirildi. Son 24 saatteki bilançoya ulaşımın zor olması nedeniyle Kuzey Gazze'deki hastanelerden verilerin dahil edilmediği aktarıldı. İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 747'ye, yaralı sayısının 10 bin 552'ye yükseldiği kaydedildi. İsrail'in saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının ise 53 bin 901'e, yaralı sayısının 122 bin 593'e yükseldiği belirtildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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