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İsrail, Gazze'de 5 binaya tahliye sonrası dakikalar içinde hava saldırısı düzenledi

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde sivilleri telefonla arayıp evlerini terk etmeye zorladı; dakikalar sonra 4 farklı noktadaki 5 binayı hava saldırısıyla vurdu. İlk bilgilere göre can kaybı veya yaralanma bildirilmedi ancak hedef alınan bölgelerde büyük çaplı yıkım meydana geldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 5 evdeki sivilleri evlerini tahliye etmeye zorladıktan dakikalar sonra binalara hava saldırısı düzenledi.

İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu askerleri, Gazze'nin farklı kesimlerinde bölge sakinlerini telefonla arayarak, evlerini terk etmeye zorladı. Tahliye çağrılarından dakikalar sonra 4 farklı noktadaki 5 binaya hava saldırısı düzenlendi. Saldırılarda Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Al-Zawaida köyünde bir ev, Deir el-Balah kentinin doğusundaki bir konut, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde iki ev ve kentin batısındaki Rimal Mahallesi'nde bir ev hedef alındı.

Saldırılardan kısa süre önce evlerini aceleyle terk etmek zorunda kalan siviller, bombardımanın daha da şiddetlenme ihtimalinden endişe duydu. İlk bilgilere göre hava saldırılarının ardından can kaybı veya yaralanma bildirilmedi ancak hedef alınan bölgelerde büyük çaplı yıkım meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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