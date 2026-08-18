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İsrail, Batı Şeria'da Filistinli ailenin evini ve su kuyusunu yıktı

İsrail, Batı Şeria'da Filistinli ailenin evini ve su kuyusunu yıktı
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İsrail askerleri, El Halil'in Al-Fakhit köyünde 8 kişilik Sabha ailesinin iki evini, iki su kuyusunu ve bir ağılı yıktı. Aile, amacın Filistinlileri bölgeden uzaklaştırmak olduğunu belirterek uluslararası topluma müdahale çağrısı yaptı.

İsrail askerleri, El Halil'in Al-Fakhit köyünde yaşayan 8 kişilik Filistinli Sabha ailesinin evini, su kuyusunu ve ağılını yıktı.

İsrail askerleri, Batı Şeria'da bulunan El Halil'e bağlı Masafer Yatta'danın Al-Fakhit köyünü kuşatarak Filistinlilerin evlerini yıkmaya devam ediyor. İsrail askerleri son olarak 8 kişilik Filistinli bir ailenin iki evi, iki su kuyusu ve bir koyun ağılını yıktı.

İsrail ordusu, son aylarda ruhsatsız inşaat yapıldığı gerekçesiyle Al-Fakhit köyünde üçüncü Filistinli bir ailenin evini yıktı. Evi yıkılan Filistinli Yasser Abu Sabha, "İsrail ordusu iki evi, iki su kuyusunu, bir koyun ağılı ve hayvan yemi depolamak için kullanılan bir barakayı yıktı. Ordunun evimizi yıkmasının asıl amacı Filistinlileri kendi topraklarından uzaklaştırmak. Ancak onların yaşayacak başka bir yerleri yok" dedi. Abu Sabha, uluslararası topluma yaşananlara müdahale etmesi ve Masafer Yatta'daki Filistinlilere yönelik işgal saldırılarını durdurması çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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