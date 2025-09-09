Haberler

İsrail, Doha'daki Saldırıyı Üstlendi: Hamas Heyeti Kurtuldu

İsrail Başbakanlık Ofisi, Katar'ın Doha kentine düzenlediği saldırının bağımsız bir operasyon olduğunu açıkladı. Hamas heyetinin saldırıdan sağ kurtulduğu bildirildi. Saldırıda bazı Hamas liderlerinin hedef alındığı belirtiliyor.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlenen saldırı hakkında, "Bugünkü saldırılar İsrail'in bağımsız bir operasyonudur" ifadelerini kullandı. Adı açıklanmayan kaynaklar, ateşkes müzakereleri için Doha'da bulunan Hamas heyetinin saldırıdan sağ kurtulduğunu açıkladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlenen saldırının ardından açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün Hamas'ın üst düzey liderlerine karşı gerçekleştirilen operasyon, tamamen bağımsız bir İsrail operasyonudur. İsrail tarafından başlatıldı ve yürütüldü. Tüm sorumluluğu alıyoruz" denildi.

İsrail ordusu, Doha'ya düzenlenen saldırıya "Ateş Zirvesi Operasyonu" adını verdi. İsrail iç istihbarat servisi Shin Bet, Doha'ya düzenlenen saldırının komuta edildiği merkezden fotoğraf yayınladı. Fotoğrafta, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz, Shin Bet ve İsrail ordusundan yetkililer yer alıyor.

Hamas heyet saldırıdan sağ kurtuldu

Adı açıklanmayan kaynaklar, ateşkes müzakereleri için Doha'da bulunan Hamas heyetinin saldırıdan sağ kurtulduğunu açıkladı. Heyette, Hamas'ın Gazze Lideri Halil el-Hayya, Hamas'ın Batı Şeria Lideri Zaher Jabarin, Hamas Şura Konseyi Başkanı Muhammad Darwish ve Hamas'ın yurtdışı sorumlusu Halid Meşal'in yer aldığı tahmin ediliyor. Hamas, saldırı sonrası henüz açıklama yapmadı.

Katar basını, saldırıda el-Hayya'nın ofis müdürü ve oğlunun saldırıda hayatını kaybettiğini iddia etti.

Katar'ın arabuluculuğu durdurduğu iddiası

İsrail basını, Doha saldırısının ardından Katar'ın İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi'nde ateşkes ilişkin yürütülen müzakerelerdeki arabuluculuk rolünü askıya aldığını öne sürdü. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
