Haberler

Tokat'ta gübre çukuruna düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Almus ilçesinde gübre çukuruna düşen 5 yaşındaki Miraç Kazan yaşamını yitirdi.

Tokat'ın Almus ilçesinde gübre çukuruna düşen 5 yaşındaki Miraç Kazan yaşamını yitirdi.

Çevreli beldesinde Ramazan Kazan, oğlundan haber alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 5 yaşındaki oğlu Miraç Kazan'ın kayıp olduğunu bildirdi.

AFAD ve jandarma ekipleri çocuğu arama çalışması başlattı.

Aydınlar Mahallesi'nde jandarma ekipleri bir evin gübre çukurunda küçük çocuğun cesedini buldu.

Küçük çocuğun cesedi bulunduğu yerden Çevreli beldesine ait iş makinesince çıkarıldı.

Miraç Kazan'ın cesedi Almus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
Öğrenci affı düzenlemesi TBMM'de kabul edildi

Yüz binlerce öğrenci bekliyordu! Meclis'te kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diego Carlos'a öyle bir teklif geldi ki Fenerbahçe 1 saniye düşünmeden reddetti

Öyle komik bir teklif geldi ki Fenerbahçe 1 saniye dahi düşünmedi
Eyüpsultan'da oto galeriye silahlı saldırı: 2'si ağır 4 yaralı

Oto galeriye kurşun yağmuru! Çok sayıda yaralı var
İspanya'da düzensiz göçmen krizi! Yüzerek geldiler, şehri karıştırdılar

Yüzerek geldikleri şehirde sokaklar karıştı
Emekli polis millet bahçesinde hayatına son verdi

Kahreden olay! Emekli polis millet bahçesinde canına kıydı
Yaşamını sürdürdüğü karavanın yanında ölü halde bulundu

Karavanın yanında kahreden manzara
Ukraynalı turist, Ayasofya'ya giriş ücreti ödememek için namaz kılıyormuş gibi yaptı

Ayasofya'da giriş ücreti ödememek için yaptığı hareket 'pes' dedirtti
Babacan'dan Davutoğlu'na ziyaret

Partiyi kapatan Davutoğlu'na dikkat çeken ziyaret