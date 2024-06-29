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İsrail'in Sırbistan Büyükelçiliği'ne oklu saldırı: Polis saldırganı öldürdü

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İsrail'in Sırbistan'da bulunan büyükelçiliğini korumakla görevli bir polise oklu saldırı düzenlendi. Boynundan yaralanan polis, saldırganı vurarak öldürdü. İsrail, olayı "terör saldırısı girişimi" olarak nitelerken saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

İsrail'in Belgrad Büyükelçiliği'ni korumakla görevli bir polise oklu saldırı gerçekleştirildi. Boynundan yaralanan polis, saldırganı vurarak öldürdü.

POLİS ATILAN OKLA YARALANDI

Sırbistan'daki İsrail Büyükelçiliği'nin önüne gelen bir saldırgan, büyükelçiliği korumakla görevli bir polis memurunu okla hedef aldı. Sırp polisi, saldırganın attığı okla boynundan yaralandı. Yaralı polis, silahıyla ateş açarak saldırganı öldürdü.

Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic yaptığı açıklamada, polisin hastanede ve bilincinin açık olduğunu, boynundaki okun çıkarılması için operasyon geçireceğini belirtti. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını vurgulayan Bakan Dacic, polisin meşru müdafaa amacıyla silahını ateşlediğini aktardı. Büyükelçiliğin bugün kapalı olduğu, içeride çalışan olmadığı öğrenildi.

İSRAİL: TERÖR SALDIRISI GİRİŞİMİ

İsrail Dışişleri Bakanlığı, olayı "terör saldırısı girişimi" olarak nitelendirdi. Açıklamada, "Bugün Belgrad'daki İsrail büyükelçiliğinde bir terör saldırısı girişimi gerçekleştirildi. Yerel bir polis memuru yaralandı. Olayın tüm boyutları araştırılıyor" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (2)

Murat Celik:

yikilscsksin israile

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Ata_Mete:

Okçularr vakfı varmıydı orda?

0
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