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İspir'de Minibüs Şarampole Devrildi: 3 Yaralı

İspir'de Minibüs Şarampole Devrildi: 3 Yaralı
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Erzurum'un İspir ilçesinde yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazada minibüste sıkışan yaralılar, jandarma ekiplerinin zamanla yarıştığı müdahaleyle kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Erzurum'un İspir ilçesinde yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazada minibüste sıkışan yaralılar, jandarma ekiplerinin zamanla yarıştığı cansiperane müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Erzurum-Rize kara yolu üzerindeki İspir Akseki mevkiinde meydana geldi. Erzurum'dan Rize istikametine seyir halinde olan Rize Sahil Seyahat firmasına ait yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Sıkışan yaralılar için zamanla yarışıldı

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Pazaryolu ve İspir ilçelerinden 112 Acil Sağlık ve Jandarma Trafik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan İspir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devrilen minibüs içerisinde sıkışan vatandaşları kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. Ekiplerin titiz ve özverili çalışması sonucu sıkışan yaralılar araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar Erzurum'a sevk edildi

Kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayı yara almadan atlatan diğer yolcular ise bölgeye gönderilen başka araçlara aktarılarak Rize istikametine doğru yollarına devam etti. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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